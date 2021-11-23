Умер 16-летний игрок системы «Динамо» Валентин Родионов. Он потерял сознание во время матча

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Ушел из жизни юный хоккеист системы «Динамо» Валентин Родионов.

21 ноября 16-летний защитник в матче первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Сообщалось, что он столкнулся с бортом.

Ему оказали первую помощь, после этого игрок был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. 27 ноября Родионов скончался в реанимации, несмотря на старания медиков.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами», – говорится на сайте московской команды.

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