Василевский – главный претендент на «Везина Трофи», Варламов – 5-й, Сорокин – 8-й (NHL.com)

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Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения претендентов на приз лучшему вратарю лиги – «Везина Трофи».

17 авторов NHL.com называли по 5 кандидатов (распределение очков 5-4-3-2-1). 

Первое место занял голкипер «Тампы» Андрей Василевский, набравший 79 баллов (12 первых мест). 

Вторым стал Коннор Хеллибак из «Виннипега» с 54 очками (3 первых места), третьим – Дарси Кюмпер («Колорадо»), набравший 27 баллов.

В топ-10 также вошли: вратарь «Вегаса» Робин Ленер (26 баллов, 1 первое место), Семен Варламов из «Айлендерс» (16 баллов), Марк-Андре Флери («Чикаго»,12 баллов), Юусе Сарос из «Нэшвилла» (11 баллов), голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (10 баллов, 1 первое место), Тэтчер Демко из «Ванкувера» (4 балла) и Филипп Грубауэр из «Сиэтла» (4 балла).

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