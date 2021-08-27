Терещенко о Беларуси и Лукашенко: «Думаете, с Тихановской было бы лучше? Кто-то ждет в Евросоюзе? Просто раздербанят страну»

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Бывший нападающий минского «Динамо», трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался касательно политической ситуации в Беларуси.

– Из-за политической ситуации на «Динамо» стало ходить меньше людей.

– Не понимаю этого. А при чем тут команда, спорт? Если какой-либо игрок выступит с заявлением, то это что-то изменит?

В большой политике это будет как вопль в пустыне. Работайте, тренируйтесь, становитесь лучше.

– Как реагировали на события, которые происходили в Беларуси после выборов?

– У меня родственники в Минске. Это обычная семья, живут от зарплаты к зарплате, но везде так.

Не хочу сильно лезть в политику. К вашему батьке (Александру Лукашенко – прим. Sports.ru) можно по-разному относиться, но вы думаете, что было бы лучше с Тихановской? Россия все это проходила. А на Украине до сих пор не успокоятся.

Да, у всех есть свои интересы, но не может Украина жить без России, как и Беларусь. И наоборот. Это испокон веков.

Или Беларусь кто-то ждет в Евросоюзе? Просто раздербанят страну. Так что завтра может быть еще хуже, – сказал Терещенко.

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