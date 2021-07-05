Назаров – журналисту из Беларуси: «Крутая страна. Мне очень нравится ваш президент. Он крутой»

Главный тренер высказался о Беларуси на пресс-конференции после поражения от минского (3:7) в матче чемпионата .

Это была первая игра Назарова после возвращения в лигу.

«Я правильно понял, что вы из Беларуси? Хочу поздравить вашу команду с победой, сказать, что у вас очень крутые болельщики.

Крутая страна. Мне очень нравится ваш президент (Александр Лукашенко). Он крутой.

Ребят, поменьше хейта, болейте за свою команду и живите хоккеем. Спасибо», – сказал Назаров.

Назаров очень много говорил, пока сидел без работы: восхищался Кабаевой, Дзюбой и Путиным, нахваливал Ротенберга и просился на работу