«Сообщество ЛГБТК+ важно для «Питтсбурга». Мы хотим инклюзивности на нашей арене». Брайан Бурк о «Матче гордости»

Домашняя игра против «Баффало» в чемпионате пройдет в рамках акции «Матч гордости» – в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Это сообщество важно для нас. Мы хотим признать сообщество ЛГБТК+.

Мы хотим инклюзивности на нашей арене.

Мы приветствуем болельщиков, игроков, абсолютно всех… Очень важно, что мы признаем это», – заявил президент «Пингвинс» по хоккейным операциям .

Wave tonight’s rally towel with pride 🏳️‍🌈



Fans in attendance at tonight’s #PrideGame will receive this towel, courtesy of @Highmark. pic.twitter.com/ySzYP7uZNc