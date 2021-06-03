Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет

Букмекерская компания Фонбет с гордостью объявляет о подписании контракта с одним из самых прославленных спортсменов нашей страны, обладателем Кубка Стэнли, четвертым снайпером в истории НХЛ и трехкратным чемпионом мира по хоккею Александром Овечкиным.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и Фонбет уже разработали массу совместных активностей, в числе которых совместные рекламные ролики, розыгрыши свитеров Овечкина, пресс-конференция с участием хоккеиста, выставочные матчи, мастер-классы и многое другое.

– Приятно, что старейший и крупнейший букмекер предложил мне стать его амбассадором. Знаю, что Фонбет сотрудничает со звездами спорта и журналистики, с большими футбольными и хоккейными клубами, в том числе и с моим родным московским «Динамо». Уверен, что мы приготовим для болельщиков хоккея и любителей спорта много всего интересного. Подписывайтесь на соцсети Фонбет и мои страницы, чтобы ничего не пропустить, – заявил Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», амбассадор Фонбет.