16-летний Мичков забил во 2-м матче подряд за сборную России

Нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков забил гол в матче Кубка «Карьялы» против Чехии (5:2).

16-летний форвард отметился заброшенной шайбой во второй игре подряд.

Отметим, что изначально в протоколе гол был записан на форварда Дмитрия Воронкова.

Напомним, в игре против Швеции Мичков забил лакросс-гол, став самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

А в Хельсинки у нас 3:0, капитан решает #CZERUS pic.twitter.com/nehdigpVEr — Хоккей России (@russiahockey) November 14, 2021

Русский юниор побил рекорд Овечкина: засунул шведам лакросс на Евротуре!