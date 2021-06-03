16-летний Мичков забил во 2-м матче подряд за сборную России

Теги СКА Евротур Сборная России по хоккею Сборная Чехии по хоккею Кубок Карьялы Дмитрий Воронков Матвей Мичков Хоккей

Нападающий СКА и сборной России Матвей Мичков забил гол в матче Кубка «Карьялы» против Чехии (5:2).

16-летний форвард отметился заброшенной шайбой во второй игре подряд.

Отметим, что изначально в протоколе гол был записан на форварда Дмитрия Воронкова. 

Напомним, в игре против Швеции Мичков забил лакросс-гол, став самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

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