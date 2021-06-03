Назаров о драке с «Авангардом»: «Ничего не сплачивает лучше группового секса или драки. Групповым сексом заниматься не можем – выбрали драку»

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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал свои слова о драке, с которой начался матч против «Авангарда» (4:5).

– Я отнесся к этой драке положительно. Вы правильно сказали, что это для сплочения. Мне многие тренеры ВХЛ потом писали…

– Я немножко неправильно сказал. Вам скажу.

Ничего не сплачивает лучше – не коллективная пьянка, а групповой секс или драка. Групповым сексом мы не можем заниматься…

– Почему? Пьянка-то хуже секса.

– У всех уже жены, дети. Поэтому выбрали драку, – ответил Назаров.

Андрей Назаров: «Ничто не сплачивает лучше коллективной драки или пьянки. Пить нам нельзя, так что «Сочи» выбрал драку»

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