16-летний Матвей Мичков: «Мечтаю попасть на Олимпиаду в Пекин»

Нападающий сборной России Матвей Мичков сообщил, что мечтает попасть в состав национальной команды на Олимпиаду-2022 в Пекине.

16-летний Мичков забил лакросс-гол в матче против Швеции (2:4) на Кубке «Карьялы». Он стал самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея. Он побил рекорд .

«Пусть я только начал в сборной, но я мечтаю попасть на в Пекин.

Мне кажется, это правильно – мечтать об этом.

Нет, пока Овечкин не звонил мне с поздравлениями», – сказал Мичков.

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