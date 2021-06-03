Третьяк о поражении сборной 0:3: «Все-таки международный уровень выше, чем уровень КХЛ. Тут другой хоккей»

Теги Евротур Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Финляндии по хоккею Кубок Карьялы Кубок Первого канала КХЛ Чешские хоккейные игры ТАСС Дмитрий Шугаев Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о поражении сборной России от Финляндии (0:3) на Кубке «Карьялы». 

«Все-таки международный уровень выше, чем уровень чемпионата страны. В КХЛ есть свои матчи, усталость, травмы, а тут другой хоккей.

Считаю, что правильно [обкатывать молодежь]. Я сейчас разговаривал с представителями других национальных команд, они говорят, пример у вас хороший – хотя бы одно молодежное звено должно быть обязательным.

Естественно, на Кубке Первого канала будет основная команда – уже Олимпиада рядом. В Праге [на Чешских играх] у нас будет сильнейший состав к чемпионату мира, ну а именно на этом турнире надо обыгрывать молодежь.

Похвалил вратаря [Дмитрия Шугаева] – он здорово сыграл. Сказал им, вам дали шанс сыграть на таком уровне. Если в следующем матче справитесь с удалениями и ошибками, то совершенно будет другая игра», – сказал Третьяк.

Россия опять проиграла финнам – вообще без шансов. Вот и обкатали молодежь

Ротенберг о сборной: «Парни видят лучшее питание, специалистов, экипировку, видеособрания. Разница с КХЛ должна бросаться в глаза»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные