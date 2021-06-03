Третьяк о поражении сборной 0:3: «Все-таки международный уровень выше, чем уровень КХЛ. Тут другой хоккей»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о поражении сборной России от Финляндии (0:3) на Кубке «Карьялы».

«Все-таки международный уровень выше, чем уровень чемпионата страны. В КХЛ есть свои матчи, усталость, травмы, а тут другой хоккей.

Считаю, что правильно [обкатывать молодежь]. Я сейчас разговаривал с представителями других национальных команд, они говорят, пример у вас хороший – хотя бы одно молодежное звено должно быть обязательным.

Естественно, на Кубке Первого канала будет основная команда – уже Олимпиада рядом. В Праге [на Чешских играх] у нас будет сильнейший состав к чемпионату мира, ну а именно на этом турнире надо обыгрывать молодежь.

Похвалил вратаря [ ] – он здорово сыграл. Сказал им, вам дали шанс сыграть на таком уровне. Если в следующем матче справитесь с удалениями и ошибками, то совершенно будет другая игра», – сказал Третьяк.

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