Брагин о поражении 0:4: «Матч не показал, что ЦСКА играет в атакующий хоккей. У них залетало практически все»

Главный тренер дал комментарий после поражения от ЦСКА (0:4) в матче чемпионата .

– У них сработало, а у нас – нет. Вот и весь результат.

Мы играли неплохо, даже где-то с преимуществом. Но такие матчи бывают, что мы – никак, а у них залетало практически все.

– Почему СКА оказался не нужен ?

– Появились новые игроки, которые были нужны. У нас прошел равноценный обмен с ЦСКА.

– Почему так много нарушений численного состава?

– Что-то странно. Стояли арбитры и караулили, что ли? Значит, надо четче меняться.

– Вы увидели новый ЦСКА, если сравнивать с тем, что было в прошлом сезоне?

– Сегодняшняя игра не показала, что начал играть в атакующий хоккей, – сказал Брагин.

ЦСКА победил СКА (4:0). Команда Федорова 17 раз бросила по воротам и забила 3 гола в большинстве