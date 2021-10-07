Жамнов о дефиците центров для сборной на ОИ: «Это провал, согласен. С большой долей вероятности будет кто-то из КХЛ»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о центральной оси команды на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Где наши центральные нападающие [в НХЛ] сейчас? Да, это провал, согласен. Есть, например, , который играет и на фланге, и в центре. В данный момент мы его рассматриваем как центрального.

Насколько я знаю, работа по сокращению дисквалификации Кузнецова идет, но это вопрос тяжелый. Я пока не готов что-то обещать. Говорить то, чего не знаешь, будет неправильно.

Центральному легче играть с фланга. Взять, например, тройку Маршанд – Бержерон – Кросби [на Кубке мира-2016]. Бержерон играет в центре, Кросби – на фланге. Иногда они меняются наоборот, хотя в клубах оба играют центральных.

У нас задача сейчас, на самом деле, подобрать центральных на Олимпийские игры. У нас есть крайние, и мы смотрим, кто с этими крайними сможет сыграть (улыбается). Сейчас тяжелое время в этом плане для нашего хоккея, центральных мало.

Есть центральные в КХЛ, довольно таки неплохие, за которыми мы будем наблюдать, и я думаю, что с большой долей вероятности какие-то ребята на будут из », – сказал Жамнов в интервью каналу во «Вконтакте».