«Рейнджерс» подписали 7-летний контракт с Фоксом. Зарплата – 9,5 млн долларов в год

Теги Рейнджерс НХЛ Адам Фокс Хоккей

«Рейнджерс» объявили о подписании долгосрочного контракта с защитником Адамом Фоксом.

Срок соглашения 23-летнего хоккеиста с командой из Нью-Йорка рассчитан на семь лет.

Среднегодовая зарплата Фокса составит 9,5 миллиона долларов. Общая сумма договора – 66,5 млн долларов.

В прошлом сезоне американец выиграл «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику чемпионата НХЛ. Он набрал 47 (5+42) баллов при полезности «плюс 19» в 55 матчах.

В текущем сезоне Фокс провел 9 игр и записал на свой счет 9 (2+7) очков при полезности «плюс 5».

На данный момент защитник сыграл 134 матча в НХЛ в общей сложности и набрал 98 (15+83) очков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные