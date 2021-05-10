«Рейнджерс» подписали 7-летний контракт с Фоксом. Зарплата – 9,5 млн долларов в год

«Рейнджерс» объявили о подписании долгосрочного контракта с защитником Адамом Фоксом.
Срок соглашения 23-летнего хоккеиста с командой из Нью-Йорка рассчитан на семь лет.
Среднегодовая зарплата Фокса составит 9,5 миллиона долларов. Общая сумма договора – 66,5 млн долларов.
В прошлом сезоне американец выиграл «Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику чемпионата НХЛ. Он набрал 47 (5+42) баллов при полезности «плюс 19» в 55 матчах.
В текущем сезоне Фокс провел 9 игр и записал на свой счет 9 (2+7) очков при полезности «плюс 5».
На данный момент защитник сыграл 134 матча в НХЛ в общей сложности и набрал 98 (15+83) очков.
Mr. Norris is home to stay. 🗽 pic.twitter.com/MFjWiwqUZb— New York Rangers (@NYRangers) November 1, 2021