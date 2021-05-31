НХЛ. «Лос-Анджелес» принимает «Монреаль», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» – с «Миннесотой»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Нэшвилл» победил «Айлендерс» (3:2 Б), «Лос-Анджелес» принимает «Монреаль», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» – с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нэшвилл – Айлендерс 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:0)
Дата проведения
30 октября, 20.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Бовилье (Барзэл, Бэйли)
1:1 – 26 Жанно (Сиссонс, Фаббро)
1:2 – 32 Вальстром (Пулок, Нелсон)
2:2 – 51 Жанно (Сиссонс, Беннинг)
Вратари: Сарос 34/36 – Сорокин 21/23.

 

Лос-Анджелес – Монреаль 0:1 (1 период)
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Андерсон (Романов, Дворак)

 

Торонто – Детройт
Дата проведения
31 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Нью-Джерси
Дата проведения
31 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Флорида
Дата проведения
31 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Виннипег
Дата проведения
31 октября, 02.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Чикаго
Дата проведения
31 октября, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Миннесота
Дата проведения
31 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Филадельфия
Дата проведения
31 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Эдмонтон
Дата проведения
31 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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