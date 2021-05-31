НХЛ. «Лос-Анджелес» принимает «Монреаль», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» – с «Миннесотой»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Нэшвилл» победил «Айлендерс» (3:2 Б), «Лос-Анджелес» принимает «Монреаль», «Питтсбург» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» – с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 20.30, «Bridgestone Arena»
- 0:1 – 14 Бовилье (Барзэл, Бэйли)
- 1:1 – 26 Жанно (Сиссонс, Фаббро)
- 1:2 – 32 Вальстром (Пулок, Нелсон)
- 2:2 – 51 Жанно (Сиссонс, Беннинг)
- Дата проведения
- 30 октября, 23.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 31 октября, 02.00, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 31 октября, 03.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 31 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 31 октября, 05.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.