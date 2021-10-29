КХЛ. «Йокерит» в гостях у «Адмирала», «Амур» примет «Барыс», «Трактор» против «Ак Барса»

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В очередной игровой день в КХЛ «Адмирал» примет «Йокерит», «Амур» сыграет с «Барысом», а «Трактор» – с «Ак Барсом»

КХЛ

Регулярный чемпионат

Адмирал – Йокерит
Дата проведения
30 октября, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Амур – Барыс
Дата проведения
30 октября, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Витязь
Дата проведения
30 октября, 12.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Трактор – Ак Барс
Дата проведения
30 октября, 15.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Куньлунь
Дата проведения
30 октября, 15.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Торпедо
Дата проведения
30 октября, 17.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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