КХЛ. «Йокерит» в гостях у «Адмирала», «Амур» примет «Барыс», «Трактор» против «Ак Барса»

В очередной игровой день в КХЛ «Адмирал» примет «Йокерит», «Амур» сыграет с «Барысом», а «Трактор» – с «Ак Барсом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 октября, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 30 октября, 12.30, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 30 октября, 15.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 30 октября, 15.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 30 октября, 17.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.