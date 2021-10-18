«Сочи» впервые при Назарове выиграл 2 матча подряд – без 9 хоккеистов основного состава

Теги Спартак Андрей Назаров КХЛ Сочи Хоккей

«Сочи» обыграл «Спартак» (3:1) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Южане впервые под руководством Андрея Назарова одержали две победы подряд. В прошлой игре «Сочи» переиграл «Витязь» (3:1).

Добавим, что сейчас у сочинцев нет девяти хоккеистов основного состава, которые на данный момент восстанавливаются от травм.

Также «Сочи» набирает очки по итогам четвертого матча подряд. Ранее «леопарды» уступили «Автомобилисту» (6:7 ОТ) в овертайме, а также «Магнитке» (2:3 Б) – по буллитам.

В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» догнал «Витязь», который находится на 11-м месте. У клубов теперь по 18 очков.

Спартак – Сочи 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Дата проведения
28 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Глотов (Бабенко, Феоктистов)
0:2 – 37 Дыбленко (Глотов)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные