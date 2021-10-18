«Сочи» впервые при Назарове выиграл 2 матча подряд – без 9 хоккеистов основного состава

обыграл «Спартак» (3:1) на выезде в матче регулярного чемпионата .

Южане впервые под руководством одержали две победы подряд. В прошлой игре «Сочи» переиграл «Витязь» (3:1).

Добавим, что сейчас у сочинцев нет девяти хоккеистов основного состава, которые на данный момент восстанавливаются от травм.

Также «Сочи» набирает очки по итогам четвертого матча подряд. Ранее «леопарды» уступили «Автомобилисту» (6:7 ОТ) в овертайме, а также «Магнитке» (2:3 Б) – по буллитам.

В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» догнал «Витязь», который находится на 11-м месте. У клубов теперь по 18 очков.