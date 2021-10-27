Александр Крылов: «Смена главного тренера в планы «Авангарда» не входит. Хартли заслужил кредит доверия»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал информацию о том, что Рикард Гренборг может сменить Боба Хартли на посту главного тренера куба.

– Во вторник у меня появилась информация о том, что клуб начал поиски нового тренера на будущий сезон. По моим данным, актуальна фамилия шведа Рикарда Гренборга, который тренирует швейцарский «Цюрих».

– Нет, это не так. Допускаю, что ваши источники подвели и донесли информацию в искаженном виде. Я прекрасно знаю, кто такой Гренборг и что он собой представляет как специалист. Но за все время, пока являюсь председателем совета директоров «Авангарда», его фамилия в качестве возможного тренера команды никогда нами не обсуждалась.

Я ответственно заявляю, что смена главного тренера в наши планы не входит. Боб Хартли, как и менеджмент клуба, заслужил кредит доверия своими прошлогодними успехами. И с моей стороны, и со стороны болельщиков.

Конечно, мы все недовольны результатами и игрой команды на старте сезона. И руководство, и тренерский штаб, и болельщики, и сами хоккеисты. Ровно поэтому я постоянно нахожусь на связи с генеральным менеджером Алексеем Волковым, а тот ежедневно контактирует с тренерским штабом.

Работа ведется, никто не сидит и не наблюдает спокойно за тем, что происходит на льду. Что из этой работы получится – увидим после окончания сезона. Тогда все обсудим и уже будем принимать дальнейшие решения. Сейчас все находятся в одной лодке. Не будем же мы, в конце концов, лишать мантры уважаемого блогера из Балашихи, который мечтает об отставке Хартли, – сказал Крылов.