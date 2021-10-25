НХЛ. «Рейнджерс» против «Калгари», «Тампа» играет с «Баффало», «Вашингтон» в гостях у «Оттавы»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» примут «Калгари», «Тампа» в гостях встретится с «Баффало», «Сент-Луис» проведет матч против «Лос-Анджелеса».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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