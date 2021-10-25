НХЛ. «Рейнджерс» против «Калгари», «Тампа» играет с «Баффало», «Вашингтон» в гостях у «Оттавы»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» примут «Калгари», «Тампа» в гостях встретится с «Баффало», «Сент-Луис» проведет матч против «Лос-Анджелеса».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «BB&T Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 03.00, «Enterprise Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.