НХЛ. «Рейнджерс» против «Калгари», «Тампа» играет с «Баффало», «Вашингтон» в гостях у «Оттавы»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон» сыграет с «Оттавой», «Рейнджерс» примут «Калгари», «Тампа» в гостях встретится с «Баффало», «Сент-Луис» проведет матч против «Лос-Анджелеса».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Оттава – Вашингтон 0:0 (1 период)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Калгари
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Аризона 0:0 (1 период)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Даллас 0:0 (1 период)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Каролина – Торонто 0:0 (1 период)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Тампа-Бэй 0:0 (1 период)
Дата проведения
26 октября, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Лос-Анджелес
Дата проведения
26 октября, 03.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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