Сорокин – третья звезда второй недели НХЛ. У него 2 шатаута за 2 дня

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НХЛ объявила фамилии трех звезд второй недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему «Виннипега» Кайлу Коннору, набравшему 8 (5+3) очков за три матча – против «Миннесоты» (5:6 ОТ), «Анахайма» (5:1) и «Нэшвилла» (6:4). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Второй звездой недели стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. У канадца суммарно 8 (3+5) очков в матчах с «Анахаймом» (6:5), «Аризоной» (5:1) и «Вегасом» (5:3). Его показатели можно изучить тут.

Третью позицию занял голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Он добился двух шатаутов за два дня – в играх с «Аризоной» (3:0) и «Вегасом» (2:0). А в матчах с «Чикаго» (4:1) и «Коламбусом» (2:3 ОТ) россиянин отразил 39 из 40 и 29 из 32 бросков соответственно. Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.

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