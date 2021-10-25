Сорокин – третья звезда второй недели НХЛ. У него 2 шатаута за 2 дня

объявила фамилии трех звезд второй недели регулярного чемпионата.

Первое место досталось нападающему Кайлу Коннору, набравшему 8 (5+3) очков за три матча – против «Миннесоты» (5:6 ОТ), «Анахайма» (5:1) и «Нэшвилла» (6:4). Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Второй звездой недели стал нападающий . У канадца суммарно 8 (3+5) очков в матчах с «Анахаймом» (6:5), «Аризоной» (5:1) и «Вегасом» (5:3). Его показатели можно изучить тут.

Третью позицию занял голкипер Илья Сорокин. Он добился двух шатаутов за два дня – в играх с «Аризоной» (3:0) и «Вегасом» (2:0). А в матчах с «Чикаго» (4:1) и «Коламбусом» (2:3 ОТ) россиянин отразил 39 из 40 и 29 из 32 бросков соответственно. Детальнее посмотреть его статистику можно здесь.

Овечкин – 2-я звезда первой недели НХЛ. У него 5 (3+2) очков за 2 игры