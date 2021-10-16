Кучеров получил травму в матче с «Вашингтоном». Стэмкос сказал, что она «выглядит не очень хорошо»

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Форвард «Тампы» Никита Кучеров получил травму в третьем периоде матча против «Вашингтона» (2:1 ОТ) и не смог продолжить игру. 

Россиянин столкнулся в чужой зоне с нападающим «Кэпиталс» Гарнетом Хэтэуем и с трудом добрался до скамейки запасных, держа руку в нижней части живота, а затем ушел в раздевалку.

«Надо разобраться. Я не врач. Я даже не видел повтор эпизода, так что не могу ответить вам, что с ним произошло. Его обследуют, когда мы вернемся домой.

Он крепкий парень, надеюсь, что с ним ничего серьезного не произошло. Но пока слишком рано говорить, что случилось», – сказал главный тренер «молний» Джон Купер. 

«Травма выглядит не очень хорошо. Мы молимся, чтобы с ним все было в порядке», – сказал капитан команды Стивен Стэмкос.

В субботу Кучеров провел на площадке 17 минут 26 секунд, нанеся один бросок в створ ворот. 

Кучеров получил травму на ровном месте. После легкого контакта с соперником схватился за пах и больше не выходил на лед

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