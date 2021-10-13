«Бостон» продлил контракт с Макэвоем на 8 лет с кэпхитом 9,5 млн долларов

на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником .

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Общая сумма контракта составит 76 млн долларов (средняя зарплата – 9,5 млн долларов в год).

Контракт вступит в силу с сезона-2022/23.

В минувшем сезоне НХЛ Макэвой провел 51 игру в регулярном чемпионате и набрал 30 (5+25) баллов при показателе полезности «+22».

В плей-офф он сыграл 11 матчей, отметившись 12 (1+11) очками.

Срок действующего соглашения игрока с окладом 4,9 млн долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.