Купер про 2:6 от «Питтсбурга»: «Они приехали играть, а мы – смотреть на чемпионский баннер. Проиграли бы даже их фарму, думаю»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:6) в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Они приехали сюда играть, а мы – смотреть, как наш чемпионский баннер поднимается ввысь.
Мы сегодня были в основном наблюдателями, а это не то, что помогло нам стать чемпионами. Никакое преимущество в классе ничего не значит, если ты не выкладываешься на площадке на 100%.
Мне трудно выделить кого-то из нашей команды, кроме вратаря [Андрея Василевского], который был нашим лучшим игроком.
Все остальные были в одной лодке – и эта лодка очевидно весь вечер тонула. Думаю, мы бы проиграли даже фарм-клубу «Питтсбурга», – сказал Купер.
Сезон в НХЛ начался с выноса чемпиона: «Тампа» получила шесть шайб от «Питтсбурга». У Василевского – ошибка, у Кучерова – 0 очков