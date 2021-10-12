Купер про 2:6 от «Питтсбурга»: «Они приехали играть, а мы – смотреть на чемпионский баннер. Проиграли бы даже их фарму, думаю»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:6) в стартовом матче регулярного чемпионата .

«Они приехали сюда играть, а мы – смотреть, как наш чемпионский баннер поднимается ввысь.

Мы сегодня были в основном наблюдателями, а это не то, что помогло нам стать чемпионами. Никакое преимущество в классе ничего не значит, если ты не выкладываешься на площадке на 100%.

Мне трудно выделить кого-то из нашей команды, кроме вратаря [Андрея Василевского], который был нашим лучшим игроком.

Все остальные были в одной лодке – и эта лодка очевидно весь вечер тонула. Думаю, мы бы проиграли даже фарм-клубу , – сказал Купер.

Сезон в НХЛ начался с выноса чемпиона: «Тампа» получила шесть шайб от «Питтсбурга». У Василевского – ошибка, у Кучерова – 0 очков