«Тампа» продлила контракт с тренером Купером до 2025 года

«Тампа-Бэй» объявила о заключении нового контракта с главным тренером Джоном Купером.
Соглашение с 54-летним канадцем подписано на три года – до конца сезона-2024/25, сообщил генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа.
По прежнему контракту Купер зарабатывал около 3,5 миллиона долларов в год.
Купер работает с «молниями» с 2013 года. При нем команда выиграла два Кубка Стэнли подряд.
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