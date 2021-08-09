«Тампа» продлила контракт с тренером Купером до 2025 года

«Тампа-Бэй» объявила о заключении нового контракта с главным тренером .

Соглашение с 54-летним канадцем подписано на три года – до конца сезона-2024/25, сообщил генеральный менеджер клуба .

По прежнему контракту Купер зарабатывал около 3,5 миллиона долларов в год.

Купер работает с «молниями» с 2013 года. При нем команда выиграла два Кубка Стэнли подряд.

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