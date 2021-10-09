Тафгай Джон Скотт: «Овечкин кончился, в этом сезоне он и 30 голов не забьет. «Вашингтон» не выйдет в плей-офф, они будут мусором»

Бывший тафгай, самый ценный игрок Матча звезд НХЛ-2016 Джон Скотт поделился мнением о перспективах в новом сезоне.

«В этом году «Кэпиталс» не попадут в плей-офф. Они выходили в плей-офф в течение последних 10 с лишним лет. Они выходят в плей-офф с сезона-2013/14.

Я думаю, что они теперь будут мусором. Все их хоккеисты постарели. Последние два сезона они потеряли. Не думаю, что в этом году они выстрелят.

Овечкин кончился. Его просто закроют. Не думаю, что у кого-то из этих парней будет хороший сезон. Я не думаю, что Ови даже приблизится к рекорду Гретцки. Не думаю, что в этом сезоне он даже 30 голов забьет. Я думаю, что «Кэпиталс» будут просто в полном беспорядке.

Они никого не подписали в межсезонье. Они вернули того же вратаря [ ]. Вот и все. Они не делали никаких кардинальных изменений. В прошлом году они совершили огромную ошибку, когда приобрели . Я думаю, это сделает команду еще хуже», – сказал Скотт в подкасте Dropping The Gloves.

Джон Скотт: «У Овечкина нет шансов побить рекорд Гретцки. Хочу, чтобы у него получилось, но остаюсь реалистом»