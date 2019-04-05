Джон Скотт: «У Овечкина нет шансов побить рекорд Гретцки. Хочу, чтобы у него получилось, но остаюсь реалистом»

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Бывший тафгай Джон Скотт поделился мнением, сможет ли форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

– Станет ли Овечкин лучшим бомбардиром в истории НХЛ?

– За всю историю – нет. Я считаю, что Овечкин – лучший игрок нашего поколения. Лучший за последние 20 лет.

Но у него нет шансов побить рекорд Гретцки. У Гретцки 894 гола, Овечкин недавно забил 700-й. Он отстает на 194 голов. Сколько времени ему потребуется, чтобы забить столько?

– Шесть сезонов, мне кажется.

– Таким образом, ему в среднем нужно забивать по 30 голов в ближайшие шесть сезонов, верно? Сколько сейчас Овечкину? 34 года. В этом сезоне у него 43 шайбы.

Ты не думаешь, что в ближайшие 2-3 года Овечкин упрется в стену? Даже если он выдаст два сезона с 50 голами, все равно будет отставать на 94 гола. А ему уже будет 36-37 лет.

Я считаю, что за три года он дойдет до 800 голов, а дальше… Не знаю, я просто не представляю себе это.

34-35 лет – это серьезный возраст, когда уже начинается спад. Это мое мнение. Я бы хотел, чтобы у него получилось, но забить надо уж очень много. А времени у него осталось немного.

Смотри, Гретцки в своем первом сезоне забросил 51 шайбу. Второй сезон – 55 голов, третий – 92. Затем 71 гол, 87, 73. У Овечкина никогда не было такой результативности.

 Сезон-1992/93, «Лос-Анджелес», уже 16 голов. Я к тому, что он начал стареть, результативность стала падать. Потом были сезоны с 25 голами, с 23 и последний – с 9. При этом он проводил по 82 матча. И это лучший игрок в истории. Надо просто признать и не обманывать себя.

Готов поспорить, что у Овечкина нет никаких шансов. Готов поспорить при шансах 3 к 1. Если Овечкин побьет рекорд Гретцки, я заплачу 300 тысяч долларов, и получить 100 тысяч, если нет.

Допустим, в следующем сезоне он забьет 40 голов, это будет успешный сезон для него. Станет 740 голов. Еще через год он забивает еще 40, ему уже будет 36. Всего уже 780 голов. В сезоне, когда ему уже 37, он забивает еще 40. 820 шайб. В 38 лет он забивает еще 40 – 860. И ему все равно надо забросить еще 34 шайбы, а ему уже будет 39.

Я просто хочу показать, каким сумасшествием это кажется. Действующий рекордсмен в 35 лет забил 38 голов, в 36 – 11, в 37 – 15, а в 38 – 8.

В любом случае, время покажет. Не хочу показаться пессимистом, и это стало бы выдающимся событием для хоккея, но я просто остаюсь реалистом», – сказал Скотт.

У Овечкина – 700 голов в НХЛ! Быстрее забивал только Гретцки

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