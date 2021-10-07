Овечкин, Василевский и Кучеров войдут в первую тройку игроков сборной России на ОИ-2022 (Павел Лысенков)

Теги Сборная России по хоккею Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин Никита Кучеров Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Андрей Василевский Матч ТВ Хоккей

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков назвал первых трех игроков, которые попадут в состав сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это вратарь Андрей Василевский («Тампа»), форварды Александр Овечкин («Вашингтон») и Никита Кучеров («Тампа»). 

Официально первые три игрока сборной России будут представлены сегодня в 17:00 по московскому времени. 

Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.

Канада, Швеция, Чехия и Финляндия уже назвали игроков, которые точно едут на Игры-2022. Давайте выберем троих и для сборной России

Опрос

Кто должен быть в такой тройке от России?
13857 голосов
Никита Кучеров
60%
Никита Кучеров
Александр Овечкин
14%
Александр Овечкин
Евгений Малкин
2%
Евгений Малкин
Андрей Василевский
11%
Андрей Василевский
Артемий Панарин
9%
Артемий Панарин
Сергей Бобровский
0%
Сергей Бобровский
Кирилл Капризов
2%
Кирилл Капризов
Михаил Сергачев
0%
Михаил Сергачев
Андрей Свечников
0%
Андрей Свечников
Иван Проворов
0%
Иван Проворов
Владимир Тарасенко
1%
Владимир Тарасенко
Александр Радулов
1%
Александр Радулов
Владислав Гавриков
0%
Владислав Гавриков
Дмитрий Орлов
0%
Дмитрий Орлов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные