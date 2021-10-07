Овечкин, Василевский и Кучеров войдут в первую тройку игроков сборной России на ОИ-2022 (Павел Лысенков)

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков назвал первых трех игроков, которые попадут в состав сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Это вратарь ( ), форварды ( ) и («Тампа»).

Официально первые три игрока сборной России будут представлены сегодня в 17:00 по московскому времени.

Ожидается, что итоговые составы сборных на Игры-2022 будут объявлены в начале января.

Канада, Швеция, Чехия и Финляндия уже назвали игроков, которые точно едут на Игры-2022. Давайте выберем троих и для сборной России