Ротенберг поздравил Путина с 69-летием: «Спасибо за поддержку спорта! Вместе мы сила!»

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Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России, генеральный директор СКА Роман Ротенберг поздравил президента страны Владимира Путина с днем рождения.

Сегодня, 7 октября, ему исполнилось 69 лет.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Огромное спасибо за то внимание и поддержку, которые вы уделяете развитию спорта в нашей стране!

Своим личным примером вы показываете, что даже невероятно загруженный рабочий график и высочайший уровень ответственности не могут быть преградами для того, чтобы держать себя в отличной физической форме, сохраняя любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Желаю новых больших свершений на благо России! Вместе мы сила!» – написал Ротенберг.

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