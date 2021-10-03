«Магнитка» выиграла 11 матчей подряд и лидирует в КХЛ. Клуб забивает по 4 гола пятую игру подряд

переиграл «Спартак» (4:0) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команда тренера продлила свою победную серию до 11 игр. Магнитогорцы выиграли 13 из 14 игр на старте этого сезона.

Кроме этого, стоит отметить, что «Магнитка» забрасывает ровно четыре шайбы за матч в пятый раз подряд.

Команда забила по четыре шайбы в ворота ЦСКА (4:0), «Барыса» (4:3), «Автомобилиста» (4:2), московского «Динамо» (4:2) и «Спартака».

На данный момент «Металлург» лидирует как и Восточной конференции, так и в общей таблице , набрав 26 очков в 14 матчах.