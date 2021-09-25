Жамнов о Панарине: «Сомневаюсь, что он будет среди отказников. Если хочешь защищать честь страны – пожалуйста»

Главный тренер сборной России высказался по поводу форварда Артемия Панарина в преддверии Олимпиады-2022.

– Сейчас все по-прежнему опасаются, что может не приехать в сборную. Тем более в свете ситуации с несостоявшимся назначением Олега Знарка.

– Я не думаю, что Тема может отказаться. Это все-таки сборная – тут уговаривать никого не надо. Сомневаюсь, что он будет среди отказников.

Если ты хочешь защищать честь страны, то пожалуйста. Если нет, то это твое право. Никто насильно заставлять играть за сборную не будет.

У меня с ним нормальные отношения. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы, которые помешают ему сыграть на Олимпиаде.

– В последние месяцы несколько раз всплывала информация, что ФХР работает над сокращением дисквалификации . Сейчас есть какие-то новости о его возможной амнистии?

– Пока у меня нет никакой информации по этому поводу, – сказал Жамнов.

У Жамнова – 0 сезонов главным, у Купера – 21. Сравнили опыт нашего тренера с соперниками по Олимпиаде