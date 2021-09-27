Третьяк о Жамнове в сборной: «Он сильный стратег, мотиватор и психолог. Нам важно думать на несколько циклов вперед»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Алексей Жамнов НХЛ Олег Знарок Валерий Брагин Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Экспертный совет ФХР Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России по решению экспертного совета федерации. 

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог. 

Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов НХЛ. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января. 

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», – сказал Третьяк. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные