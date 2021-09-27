Третьяк о Жамнове в сборной: «Он сильный стратег, мотиватор и психолог. Нам важно думать на несколько циклов вперед»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал назначение главным тренером сборной России по решению экспертного совета федерации.

«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог.

Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов НХЛ. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии еще нет. Как известно, оно будет до 10 января.

и войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в , – сказал Третьяк.