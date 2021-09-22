Путин позвонил Тардифу и поздравил его с победой на выборах президента ИИХФ

Президент России Владимир Путин позвонил новому президенту ИИХФ Люку Тардифу и поздравил его с победой на выборах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент также позвонил Рене Фазелю, который возглавлял федерацию до Тардифа, и поблагодарил за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который он внес в мировом масштабе в развитие этого вида спорта.

Глава Федерации хоккея Франции Тардиф выиграл выборы в 4-м туре, опередив представителя Германии Франца Райндля.

Сообщалось, что Россия планировала поддержать немца на выборах.

Путин о Фазеле: «Его вклад в поддержку и продвижение хоккея исключителен. Такого подъема и интереса к нему в мире никогда ранее не было»