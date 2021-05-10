Путин о Фазеле: «Его вклад в поддержку и продвижение хоккея исключителен. Такого подъема и интереса к нему в мире никогда ранее не было»

Президент России Владимир Путин поблагодарил за конструктивное взаимодействие в преддверии конгресса федерации в Санкт-Петербурге и высказался о фигуре уходящего президента организации .

«С этой авторитетной организацией у нашей страны давние и тесные связи, богатая история успешной реализации многих совместных проектов, и мы хорошо знаем, какие увлеченные своим делом, настоящие профессионалы трудятся в ее совете, комиссиях, группах, сколько сил отдают они развитию хоккея в мире.

Хотел бы поблагодарить ИИХФ за неизменно конструктивное взаимодействие и доверие. Не раз при выборе места проведения чемпионатов вы отдавали предпочтение нашей стране, и повторю, что для российского общества это по-особому ценно и значимо.

С нетерпением ждем и намеченный на конец 2022 года молодежный чемпионат мира в Новосибирске и Омске и 86-й чемпионат мира в Санкт-Петербурге в 2023 году.

В реализации своих программ и проектов федерация может и в дальнейшем всегда уверенно рассчитывать на Россию как на надежного партнера, своего единомышленника по укреплению позиций хоккея в мире, его масштабной популяризации.

Отдельно, особо отмечу работу президента федерации, уважаемого господина Фазеля, с которым мне не раз доводилось общаться лично.

В высшей степени ответственный, знающий, энергичный и открытый человек, его отличают не только блестящий талант организатора и огромный опыт, но и искренняя преданность хоккею. Отдавая должное всем руководителям ИИХФ за всю ее историю, вклад господина Фазеля в поддержку и продвижение этого вида спорта, безусловно, исключителен. Такого подъема, такого интереса к хоккею во всем мире никогда ранее не было.

Знаю, что Рене Фазель завершает свою работу в федерации. На нынешнем полугодовом конгрессе будет избрано новое руководство, в том числе новый президент. Хотел бы пожелать ему приумножить достижения своих предшественников, приумножить успех и славу мирового хоккея», – говорится в обращении Путина.

Фазель о Путине: «Я им восхищаюсь. Управлять Россией, в которой 11 часовых поясов – это достижение»