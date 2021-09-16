Панарин о капитанстве в «Рейнджерс»: «Есть достойнее кандидаты. У меня даже английского нет, кого я там замотивирую?!»

Форвард «Рейнджерс» поделился мнением о капитанстве в команде.

– Правда ли, что вас хотят сделать капитаном ?

– Не знаю, откуда ветер дует. У нас ничего такого не происходит. Я не в курсе. Наверняка кто-то об этом думает. У нас в «Рейнджерс» нет капитана, и он нам нужен. Но у нас в раздевалке об этом разговоров не ведется.

– Как у вас выбирается капитан?

– Честно – не знаю. Но не голосованием. А в прошлом году у нас не было капитана. Только четыре ассистента. Думаю, решение принимают на уровне тренера и генменеджера.

– А вы хотели бы себя попробовать в этой роли? И вы раньше были капитаном?

– Да, в детстве — мне на свитер пришили громадную букву «К», чтобы издалека было видно, кто тут кэп.

На самом деле есть гораздо достойнее кандидаты на эту должность. Хотел бы я? Скорее даже нет, честно говоря. Это не просто наклеить букву. И ходить, фотографироваться с этой майкой. Это много черновой работы в раздевалке.

Это не просто хорошо играть в хоккей. А между периодами тратить дополнительную энергию на то, чтобы вдохновлять, мотивировать: «Давайте, ребята, поработаем над этим!» Давать кучу интервью, быть лицом клуба. Много работы за пределами хоккейной площадки.

А я вроде бы нормально в хоккей играю. Да и то с переменным успехом. Я просто боюсь, что не буду эффективным капитаном. У меня даже английского нет. Кого я там замотивирую?! Я могу только игрой повлиять. Но ко мне и безо всяких букв прислушаются, – сказал Панарин.