Морозов подтвердил, что «Куньлунь» доиграет сезон другим составом: «Они уедут готовиться к ОИ. Придут новички, другая команда»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал информацию о том, что состав в конце декабря отправится в Китай для подготовки к ОИ-2022.

«Мы знаем, что они поедут туда раньше, готовиться. У нас дозаявка закрывается в конце декабря, поэтому у них будет время.

Сейчас сложно сказать, кто поедет в сборную, но мы с руководством «Куньлуня» находимся на связи, знаем об этой проблеме.

Да, придут новички, другая команда, которой нужно время сыграться, но я думаю, что они найдут хороших игроков, может быть, из Северной Америки. Мы будем следить за этой ситуацией.

Они должны заявить новых игроков до 27 декабря. Правила одинаковые для всех», – сказал Морозов.