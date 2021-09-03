Роман Ротенберг: «Будем брать всех сильнейших на Евротур. Надо готовить сборную на Олимпиаду»

Теги ФХР Евротур Сборная России по хоккею молодежная сборная России КХЛ Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Хоккей

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг сообщил, что на этапы Евротура будут вызваться все сильнейшие игроки КХЛ.

– В прошлом году на первом этапе Евротура выступала молодежная сборная Ларионова. В этом году будет заявлена основная команда?

– Тогда из-за пандемии у молодежной сборной России отменились подготовительные турниры. А у нас стояла цель золото МЧМ. Поэтом приняли такое решение. Сейчас ситуация другая.

Мы по-прежнему ставим задачу выиграть молодежный чемпионат мира, но надо готовить сборную на Олимпиаду.

Поэтому будем брать на все этапы Евротура всех сильнейших, – заявил Ротенберг.

Хоккеисты из НХЛ, скорее всего, сыграют в Пекине. Лига оставила за собой право отказаться от поездки в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные