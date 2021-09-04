«Ак Барс» уверен, что в течение 3-5 лет другие клубы тоже откажутся от танцующих групп поддержки («Бизнес Online»)

«Ак Барс» считает, что отказ клуба от группы поддержки из танцующих девушек может стать началом нового тренда в .

Как пишет «Бизнес Online» со ссылкой на источник в клубе, отказ от группы поддержки вызван вопросами не конкретно к девушкам из коллектива Bars Angels, а в целом к формату таких выступлений на хоккее.

«Последние два года «Ак Барс» раздумывал над тем, как лучше всего использовать чирлидерш в клубных акциях, но никаких прорывных идей за это время найдено не было. Вместо того, чтобы идти по протоптанной дороге, клуб решил стать первопроходцем в КХЛ.

В «Ак Барсе» есть уверенность, что в обозримом будущем – в течение 3-5 лет – к такой же мысли придут в других клубах, а болельщиков, которым было принципиально посмотреть на девушек, не так много», – говорится в материале.

При этом утверждается также, что аргументы в пользу семейных ценностей если и высказывались, то не сыграли ключевой роли в этом решении клуба.

«Ак Барс» отказался от танцующих девушек на матчах. Клуб взял курс на семейные ценности и культурный досуг («Матч ТВ»)