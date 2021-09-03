Матчи Олимпиады-2022 будут проходить на площадках канадского размера. Все судьи – из НХЛ

Стали известны подробности соглашения между МОК, ИИХФ и НХЛ об участии игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Они изложены в письме, отправленном исполнительным директором профсоюза Доналдом Фером игрокам и их агентам.

Так, все матчи олимпийского турнира будут проходить на площадках канадского размера, а обслуживаться главными и линейными судьями НХЛ.

Федерации не смогут провести традиционные ознакомительные лагеря для кандидатов в сборные. Возможны только виртуальные встречи с игроками перед .

Кроме того, оговорено соблюдение хоккеистами антидопинговых правил. Начиная с 15 октября они должны проходить тестирование со стороны WADA (Всемирного антидопингового агентства), которое может включать в себя проверку на расширенный список запрещенных веществ.

У игроков НХЛ не будет страховки от коронавируса на ОИ-2022. ИИХФ создаст фонд в размере 5 млн долларов для покрытия потерь в зарплате