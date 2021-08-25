Платежка СКА – 847 млн рублей. Зарплата Юханссона – 65 млн в год, Бурдасова и Кузьменко – 50 млн («СЭ»)

Зарплатная ведомость составляет 847 млн рублей на данный момент, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, клуб вписывается в потолок зарплат к следующему сезону . Его размер – 900 млн рублей.

В списке приведены базовые зарплаты игроков без учета бонусов.

Вратари: Ларс Юханссон – 65 миллионов рублей, Александр Самонов – 30 млн.

Контракт Ярослава Аскарова под потолком не учитывается.

Защитники: Игорь Ожиганов – 55 млн, Василий Токранов, Динар Хафизуллин – по 50 млн, Оскар Фантенберг – 45 млн, Ярослав Дыбленко – 35 млн, Степан Фальковский – 30 млн, Юрий Паутов – 10 млн.

Контракты Даниила Пыленкова и Кирилла Кирсанова под потолком не учитываются.

Нападающие: Линден Вей – 60 млн, Йонас Кемппаинен – 55 млн, , – по 50 млн, – 45 млн, Эмиль Галимов, Мальте Стремвалль, Фредрик Хандемарк – по 40 млн, Артем Швец-Роговой – 35 млн, Евгений Тимкин – 25 млн, Евгений Кетов – 17 млн, Данила Моисеев – 12 млн, Павел Кукштель – 8 млн.

Контракты Кирилла Марченко, Матвея Мичкова, Ивана Морозова и Никиты Чибрикова под потолком не учитываются.