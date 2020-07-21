Знарок о критике победы на ОИ-2018: «А когда у нас было настоящее золото? Раньше игроков НХЛ тоже не было. Не надо ерунду говорить»

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок поделился мнением о победе на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

– Единственная сборная России в любом виде спорта, которая является действующим олимпийским чемпионом, – это мужской хоккей. Та команда, что под вашим управлением победила в Пхенчхане. И сейчас, пользуясь случаем, хотел бы сказать огромное спасибо за ту Олимпиаду. Мы все помним тот финал. И люди пишут…

– Спасибо вам.

– Что вы сейчас чувствуете, когда вспоминаете те Игры?

– Ох… Эти чувства описать сложно.

– Но ведь есть недалекие болельщики, они говорят, что золото ненастоящее, потому что там не было хоккеистов .

– Давайте ответим этим людям так: а когда у нашей сборной было настоящее золото? Ведь энхаэловцев раньше тоже не было на Олимпиадах, когда мы побеждали. Что такое – настоящее золото для вас?

И я думаю, что сборная СССР в те времена была сильнее, чем в 2018 году. Вы просто изучите составы. Так что не надо говорить ерунду. Олимпийский чемпион – он и есть олимпийский чемпион.

А тогда, в Корее, было очень тяжело. Никто не ожидал, что немцы будут выступать в финале. Причем они играли очень хорошо, выбили шведов и канадцев. Но фаворитами были другие команды, к которым мы готовились планомерно.

Но тут получается совсем непредсказуемый финал. И нам пришлось всю ночь сидеть, выстраивать новый план на игру, – сказал Знарок.