Олимпийский чемпион поделился мнением о победе на Играх-2018 в .

– Знаю, что победа на Олимпиаде много значит для вас. На вашей руке даже есть татуировка эмблемы олимпийских игр. Хотелось бы выиграть еще одну? В Пекине, например.

– Конечно, да. Я буду все для этого делать. Если меня вызовут, и я буду достоин места в составе — будет круто выиграть вторую Олимпиаду.

– Второй Кубок Гагарина или Олимпиада?

– Олимпиада.

– А если выбирать между Олимпиадой или Кубком Стэнли?

– Так как олимпийское золото у меня уже есть, выберу кубок.

– Что вы можете ответить хейтерам, которые говорят, что это был «неправильный» турнир – без энхаэловцев?

– Олимпиада — есть Олимпиада. Олимпийское золото - на всю жизнь, и неважно, были там игроки или нет. От нас ведь ничего не зависело. Лига не отпустила своих игроков, не отменять же турнир из-за этого.

Нас вызвали, мы играли. У нас была отличная команда, в которой также было много звезд, таких, как Ковальчук и Паша Дацюк. Я считаю, что мы выиграли заслуженно. Хотя, конечно, мы ждали в финале разгрома немцев, но матч получился интересным, – сказал Нестеров.