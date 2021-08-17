НХЛ будет размещать рекламу на свитерах игроков с сезона-2022/23 (Sportico)

разрешила клубам размещать рекламу на свитерах игроков с сезона-2022/23, сообщает Sportico.

По информации издания, совет директоров НХЛ единогласно одобрил рекламную политику. Об этом говорится в меморандуме, который был отправлен на этой неделе всем клубам.

Согласно меморандуму, команды могут начать переговоры с потенциальными партнерами.

По размеру рекламные объявления должны соответствовать прямоугольнику 3 на 3,5 дюйма (7,62 на 8,89 см).

Информацию подтвердил журналист ESPN Грег Вышински.

«Могу подтвердить, что НХЛ будет размещать рекламу на свитерах с сезона-2022/23. Лига провела опрос среди команд, обнаружила, что большинство за, и совет директоров проголосовал за одобрение», – написал Вышински.

Напомним, в прошлом сезоне НХЛ разрешила клубам нанести рекламу на шлемы игроков.