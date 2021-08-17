Аскаров возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ среди вратарей по версии The Athletic

Теги СКА рейтинги Баффало Оттава Бостон Флорида Нэшвилл Детройт Миннесота Калгари Анахайм НХЛ Джереми Сваймен Мадс Сегор Лукаш Достал Спенсер Найт Йеспер Валльстедт Ярослав Аскаров Дастин Вульф Эрик Портильо Дрю Коммессо Хоккей

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных вратарей.

В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ.

Из россиян в топ-10 попал голкипер СКА Ярослав Аскаров. 19-летний вратарь занял первое место.

1. Ярослав Аскаров (задрафтован «Нэшвиллом»)

2. Спенсер Найт («Флорида»)

3. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

4. Себастьян Косса («Детройт»)

5. Дастин Вульф («Калгари»)

6. Джереми Сваймен («Бостон»)

7. Лукаш Достал («Анахайм»)

8. Дрю Коммессо («Чикаго»)

9. Мадс Сегор («Оттава»)

10. Эрик Портильо («Баффало»)

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья