Аскаров возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ среди вратарей по версии The Athletic

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил рейтинг наиболее перспективных вратарей.

В список вошли хоккеисты в возрасте до 25 лет, подписавшие контракт или задрафтованные клубом НХЛ.

Из россиян в топ-10 попал голкипер СКА Ярослав Аскаров. 19-летний вратарь занял первое место.

1. Ярослав Аскаров (задрафтован «Нэшвиллом»)

2. Спенсер Найт («Флорида»)

3. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

4. Себастьян Косса («Детройт»)

5. Дастин Вульф («Калгари»)

6. Джереми Сваймен («Бостон»)

7. Лукаш Достал («Анахайм»)

8. Дрю Коммессо («Чикаго»)

9. Мадс Сегор («Оттава»)

10. Эрик Портильо («Баффало»)