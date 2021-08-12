Овечкин о художественной гимнастике: «Было чуть обидно, что нашим девчонкам дали только серебро»

Форвард поделился мнением об Олимпиаде-2020 в Токио.

– Вы смотрели Олимпиаду в Токио?

– Только некоторые моменты, потому что у меня были тренировки.

А так наша сборная показала хороший результат. И это несмотря на то, что были дисквалификации. Понятное дело, если бы на Олимпиаду поехал полный состав, было бы больше медалей. Но что есть, то есть.

– Вас зацепил какой-то особенный момент?

– Ну, конечно. Нашим девчонкам дали только серебро в художественной гимнастике. А не золото. Лично мне было чуть обидно.

– Иногда в Токио раздавалось мнение: русских вообще не должно быть на этой Олимпиаде, и WADA было обязано их покарать гораздо жестче. А вы в профессиональном спорте Северной Америки сталкивались с таким мнением? Или это просто общие слова?

– Я со своей колокольни думаю, что общие слова. Потому что сам такого никогда не слышал от своих знакомых и друзей, – сказал Овечкин.

Олимпиада в Токио завершилась 8 августа. В финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике победила Линой Ашрам из Израиля, которая уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебро, ее сестра Арина осталась без медалей.

Кроме того, сборная России заняла второе место в командном многоборье, уступив Болгарии.