Путин о матче памяти Ахмата Кадырова: «Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей хоккейного матча, приуроченного к 70-летию со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.

В матче приняли участие команды «Легенды хоккея» и «Ахмат» (9:8).

«В августе нынешнего года исполнилось бы 70 лет Ахмату-Хаджи Кадырову – первому президенту Чеченской Республики, Герою России.

Во многом благодаря мужеству этого выдающегося государственного деятеля, его глубокой любви к родной земле, искренней заботе о благополучии людей была принята Конституция Чеченской Республики, взят твердый курс на восстановление законности и правопорядка в республике, заложена надежная основа для решения насущных задач развития региона.

Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке, в своих делах и начинаниях опираются на его богатейшее идейное, духовное наследие, и потому юбилей Ахмата-Хаджи Кадырова широко отмечается в республике и в России в целом.

К этому значимому событию приурочено большое количество патриотических, общественных, культурных, спортивных мероприятий, особое место в которых занимает, без сомнения, ваш хоккейный матч», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

В матче принимали участие , , , , Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, а также .

Напомним, Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.