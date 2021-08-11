Путин о матче памяти Ахмата Кадырова: «Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке»

Теги Вашингтон Андрей Коваленко Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов Александр Овечкин Владимир Путин Александр Могильный Алексей Касатонов Валерий Каменский Ахмад Кадыров Виталий Прохоров любительский хоккей Политика Хоккей

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей хоккейного матча, приуроченного к 70-летию со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.

В матче приняли участие команды «Легенды хоккея» и «Ахмат» (9:8). 

«В августе нынешнего года исполнилось бы 70 лет Ахмату-Хаджи Кадырову – первому президенту Чеченской Республики, Герою России.

Во многом благодаря мужеству этого выдающегося государственного деятеля, его глубокой любви к родной земле, искренней заботе о благополучии людей была принята Конституция Чеченской Республики, взят твердый курс на восстановление законности и правопорядка в республике, заложена надежная основа для решения насущных задач развития региона.

Важно, что жители Чечни бережно хранят память о своем великом земляке, в своих делах и начинаниях опираются на его богатейшее идейное, духовное наследие, и потому юбилей Ахмата-Хаджи Кадырова широко отмечается в республике и в России в целом.

К этому значимому событию приурочено большое количество патриотических, общественных, культурных, спортивных мероприятий, особое место в которых занимает, без сомнения, ваш хоккейный матч», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

В матче принимали участие Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Виталий Прохоров, Алексей Жамнов, а также Александр Овечкин.

Напомним, Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. Во время празднования Дня Победы под гостевой трибуной, на которой находился президент Чечни, сработало взрывное устройство.

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