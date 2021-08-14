Пользователь Sports.ru Антон Васятин выиграл конкурс комментаторов КХЛ

Состоялся финальный этап конкурса комментаторов , сообщается на сайте лиги.

Первое место занял Антон Васятин из Ярославля. Отметим, что он является пользователем и принимал участие в написании материала про драфт НХЛ-2021.

Вторым стал москвич Филипп Майков, замкнул тройку Максим Гречанин из Омска.

Сообщается, что из более чем 200 заявок, поданных на конкурс, экспертная комиссия отобрала десять кандидатов.

На финальном этапе каждому претенденту было предложено прокомментировать 10-минутный отрезок хоккейного матча. Затем каждый из них прошел небольшое собеседование с членами жюри, в которое вошли Дмитрий Федоров, , Владимир Гучек, Денис Казанский и Андрей Лазуткин.