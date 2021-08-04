На Олимпиаде-2022 спортсмены будут общаться с журналистами через пластиковые стены – антиковидные меры строже, чем в Токио-2020

На Олимпийских играх 2022 года в спортсмены должны будут соблюдать строгие меры предосторожности, призванные не допустить распространения коронавируса, сообщает New York Times.

Ожидается, что правила будут жестче по сравнению с мерами, принятыми в Токио во время летней Олимпиады-2020.

Ранее организаторы ОИ-2022 объявили о планах перепроектировать 39 олимпийских площадок. Проходы будут разделены в длину, также будут установлены новые туалеты и другие объекты.

Изменения должны привести к тому, что спортсмены практически не будут контактировать с судьями, зрителями или журналистами, которые также будут находиться отдельно друг от друга. Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму перекрестное заражение.

Журналисты будут общаться со спортсменами через пластиковые стены. Микрофоны будут оснащены защитными губками, которые будут менять после каждого интервью.

Также планируется использование специальных термометров с передатчиками, которые будут наклеиваться на кожу и передавать данные о температуре.

Планируется, что количество людей, которым разрешено присутствовать на церемониях открытия и закрытия, будет ограничено. К въезду в Китай будут допущены менее 30 000 человек, включая аккредитованных участников.

По окончании Олимпиады участники и сотрудники должны будут покинуть Китай или провести несколько недель в изоляции в государственных карантинных центрах.