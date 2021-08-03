«Баффало» просил у «Рейнджерс» Георгиева, Кравцова, Зака Джонса и выбор в 1-м раунде за Айкела

Журналист New York Post Ларри Брукс поделился информацией о возможном обмене капитана «Баффало» в .

По информации Брукса, в качестве компенсации «Сэйбрс» хотели получить форварда , защитника Зака Джонса, вратаря , а также выбор в 1-м раунде драфта.

«Один человек, имеющий некоторое представление о происходящем, сказал The Post, что последняя просьба включает Виталия Кравцова, Зака Джонса, Александра Георгиева и выбор в 1-м раунде», – написал Брукс.

Напомним, срок контракта 24-летнего Айкела с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на 5 сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

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