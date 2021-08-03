«Баффало» просил у «Рейнджерс» Георгиева, Кравцова, Зака Джонса и выбор в 1-м раунде за Айкела

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Журналист New York Post Ларри Брукс поделился информацией о возможном обмене капитана «Баффало» Джека Айкела в «Рейнджерс».

По информации Брукса, в качестве компенсации «Сэйбрс» хотели получить форварда Виталия Кравцова, защитника Зака Джонса, вратаря Александра Георгиева, а также выбор в 1-м раунде драфта. 

«Один человек, имеющий некоторое представление о происходящем, сказал The Post, что последняя просьба включает Виталия Кравцова, Зака Джонса, Александра Георгиева и выбор в 1-м раунде», – написал Брукс.

Напомним, срок контракта 24-летнего Айкела с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на 5 сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. 

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