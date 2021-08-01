Робин Ленер: «Видел, как Кэйн делает ставки, но не на хоккей. Обвинять его, не зная всей правды, не по-американски»

Вратарь высказался по поводу скандала, спровоцированного заявлениями жены нападающего о ставках.

«Забавно, что теперь человек виновен, пока не доказал свою невиновность [а не наоборот], а все слушают только одну сторону. Мы очень быстро разобрались в вопросах, о которых вообще сложно судить. Я не знаю фактов, но со временем все станет известно.

Я играл с Эвандером, я видел его ошибки (у меня были похожие) и то, как он держался на публике, хотя ему приходилось справляться со всеми проблемами.

Когда дело касается разводов и браков, никто из нас не знает, что происходит на самом деле, но выводы мы делаем очень быстро и выслушав только одну сторону. Я много раз видел, как Эвандер делает ставки, но никогда они не были на хоккей.

Я не могу ничего утверждать, потому что не располагаю всеми фактами. Но атаковать его, не зная правды, нечестно и не по-американски», – написал Ленер.