«Аризона» подписала лучшего снайпера КХЛ Яшкина на год и 3,2 млн долларов

«Аризона» объявила о подписании контракта с экс-форвардом московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным.
Соглашение рассчитано на один год, зарплата составит 3,2 миллиона долларов.
Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб в 59 матчах регулярного чемпионата.
В списке лучших бомбардиров он занял четвертое место, набрав 60 (38+22) очков.
Ранее Яшкин уже играл в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
It’s official.— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) July 28, 2021
We’ve signed forward Dmitrij Jaškin to a one-year contract. 🖊️https://t.co/DCPA1LwnOq