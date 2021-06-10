«Аризона» подписала лучшего снайпера КХЛ Яшкина на год и 3,2 млн долларов

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«Аризона» объявила о подписании контракта с экс-форвардом московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным.

Соглашение рассчитано на один год, зарплата составит 3,2 миллиона долларов. 

Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб в 59 матчах регулярного чемпионата.

В списке лучших бомбардиров он занял четвертое место, набрав 60 (38+22) очков.

Ранее Яшкин уже играл в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.

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