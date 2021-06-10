«Аризона» подписала лучшего снайпера КХЛ Яшкина на год и 3,2 млн долларов

объявила о подписании контракта с экс-форвардом московского «Динамо» .

Соглашение рассчитано на один год, зарплата составит 3,2 миллиона долларов.

Яшкин выступал за с 2019 года. В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером , забросив 38 шайб в 59 матчах регулярного чемпионата.

В списке лучших бомбардиров он занял четвертое место, набрав 60 (38+22) очков.

Ранее Яшкин уже играл в за «Сент-Луис» и «Вашингтон». С его статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.