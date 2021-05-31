«Аризона» подпишет лучшего снайпера КХЛ Яшкина на год и 3,2 млн долларов (Энди Стрикленд)

«Аризона» подпишет контракт с экс-форвардом московского «Динамо» Дмитрием Яшкиным, сообщает журналист Энди Стрикленд.
По его данным, соглашение будет рассчитано на один год, зарплата составит 3,2 миллиона долларов.
Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2020/21 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб в 59 матчах регулярного чемпионата.
В списке лучших бомбардиров он занял четвертое место, набрав 60 (38+22) очков.
Яшкин уже играл в НХЛ за «Сент-Луис» и «Вашингтон». В апреле сообщалось, что он подпишет с «Койотис» соглашение на 2 года.